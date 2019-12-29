Мактомини пропустит манчестерское дерби - Советский спорт
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29 декабря 2019 15:31ФутболНечаев Юрий

Мактомини пропустит манчестерское дерби

Футболист получил травму в игре против «Ньюкасла» (4:1).

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини пропустит три-четыре недели из-за травмы колена.

«У него проблемы со связками колена. Мы не знаем, насколько все плохо, но посмотрим. Вероятно, он пропустит около трех-четырех недель», - цитирует Sky Sports главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера.

За этот период «Манчестер Юнайтед» проведет пять матчей – с «Арсеналом» (1 января), «Вулверхэмптоном» (4 января), «Манчестер Сити» (7 января), «Норвичем» (11 января) и «Ливерпулем» (19 января).

Мактомини в текущем сезоне провел за клуб 21 матч во всех турнирах. В его активе три гола и одна результативная передача.

Команда Сульшера набрала 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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