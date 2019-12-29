«Динамо-Брест» о возможном назначении Кононова: Очередная утка - Советский спорт
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29 декабря 2019 16:36ФутболШарафудинов Виктор

«Динамо-Брест» о возможном назначении Кононова: Очередная утка

Ранее в Белоруссии сообщали о переговорах клуба с бывшим тренером «Спартака».

Сегодня в белорусских СМИ появилась информация о том, что вакантную должность главного тренера «Динамо-Брест» может занять бывший тренер московского «Спартака» Олега Кононов. Пресс-служба чемпиона Белоруссии выступила с официальным опровержением.

«Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество, – цитирует заявление ФК «Динамо-Брест» Tribuna.by – В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца.

Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время».

В нынешнем году «Динамо-Брест» впервые в истории выиграло чемпионат Белоруссии, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. 9 декабря с командой расстался чешский главный тренер Марцел Личка.

Олег Кононов в сентябре был уволен из московского «Спартака», проработав с красно-белыми десять месяцев.

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