«Рейнджерс» впервые в нынешнем сезоне обыграл «Селтик»

Матч 21-го тура шотландской премьер-лиги «Селтик» – «Рейнджерс» завершился со счетом 1:2.
На 33-й минуте вратарь «рейнджеров» Аллан Макгрегор парировал пенальти в исполнении Райана Кристи, а затем гости вышли вперед – на 36-й отличился Райан Кент. На перерыв команды ушли при счете 1:1, поскольку на 42-й равновесие восстановил французский форвард «кельтов» Одсонн Эдуар. Однако во втором тайме «Рейнджерс» доказали свое превосходство. Победный гол на 56-й минуте забил головой после подачи углового хорватский защитник Никола Катич.
Ранее в нынешнем сезоне команда Стивена Джеррарда дважды проиграла «Селтику» – 0:2 в домашнем матче чемпионата 1 сентября, и 0:1 в финале Кубка шотландской лиги 8 декабря.
Пока «Селтик» сохраняет лидерство с 52 очками после 20 игр, однако в перспективе «Рейнджерс» могут обойти своего вечного соперника. У команды Джеррарда 50 очков, но она сыграла на один матч меньше.
Отметим, что ранее «Селтик» выиграл в премьер-лиге 11 матчей кряду.
Теперь в чемпионате Шотландии 3-недельный перерыв. 22 января «Селтик» сыграет в гостях с «Килмарноком». В тот же день «Рейнджерс» встретится дома с «Сент-Мирреном».
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