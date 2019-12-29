Де Росси может вернуться в «Рому» Потенциальные покупатели римского клуба предлагают футболисту административные должности.

Загрузка...

Американский консорциум The Friedkin Group собирается приобрести футбольный клуб «Рома» за 780 миллионов евро. Corriere dello Sport сообщает, что новые владельцы хотели бы вернуть в итальянскую столицы бывшего капитана красно-желтых Даниэле Де Росси.

Чемпион мира 2006 года может получить либо одну из административных должностей, либо стать главным тренером одной из юношеских команд «Ромы».

Де Росси выступал за римский клуб с 2002-го по июнь нынешнего года, сыграв 616 матчей и забив 63 гола. В июле 36-летний итальянский полузащитник перешел в качестве свободного агента в аргентинский «Бока Хуниорс», однако из-за проблем со здоровьем сыграл лишь четыре матча в чемпионате Аргентины.