Де Росси может вернуться в «Рому» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 декабря 2019 18:38ФутболШарафудинов Виктор

Де Росси может вернуться в «Рому»

Потенциальные покупатели римского клуба предлагают футболисту административные должности.

Американский консорциум The Friedkin Group собирается приобрести футбольный клуб «Рома» за 780 миллионов евро. Corriere dello Sport сообщает, что новые владельцы хотели бы вернуть в итальянскую столицы бывшего капитана красно-желтых Даниэле Де Росси.

Чемпион мира 2006 года может получить либо одну из административных должностей, либо стать главным тренером одной из юношеских команд «Ромы».

Де Росси выступал за римский клуб с 2002-го по июнь нынешнего года, сыграв 616 матчей и забив 63 гола. В июле 36-летний итальянский полузащитник перешел в качестве свободного агента в аргентинский «Бока Хуниорс», однако из-за проблем со здоровьем сыграл лишь четыре матча в чемпионате Аргентины.

К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними Юрлова-Перхт и Елисеев заняли последнее место в масс-старте Рождественской гонки Алексей Слепов: В критерии отбора не заглядывал и не буду
«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате России В Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. 26.12.2019 18:45 Фигурное катание Тигай Лев
Ибра – в «Милан», Погба – в «Юве», Санчо – в АПЛ? Зимнее трансферное окно в Европе вот-вот откроется. Мы собрали главные слухи. 26.12.2019 23:00 Футбол Безъязычный Алексей
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алена Косторная: Нужно пробовать новые элементы, усложнять программу Сергей Шахрай: Косторная справилась с тройными акселями, но у нее нет четверных Сергей Шахрай: Будем ждать Медведеву в новом сезоне
Матвей Сафонов: Об участии в Евро-2020 не мечтаю 20-летний вратарь «Краснодара» вместе со своим одноклубником Магомедом-Шапи Сулеймановым стал обладателем приза «Первая пятерка», ежегодно вручаемого лучшему игроку РПЛ. 26.12.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
«Быкам» – опорника, «Спартаку» – форварда, «Зениту» – денег. Трансферные задания клубам на зиму Раздаем ведущим клубам РПЛ трансферные задания на зиму. 26.12.2019 12:00 Футбол Зибрак Артем
Александр Дюков: МВД показало мне видео, как фанаты готовили драки в Питере Повестка последнего в году исполкома РФС получилась насыщенной. По окончании заседания президент организации прокомментировал все злободневные темы. 24.12.2019 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели После финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский – прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске. 23.12.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР Россияне реабилитировались поле осечки на старте турнира, когда уступили 3:4 чехам. Всю злость подопечные Валерия Брагина выместили на канадцах, разгромив их 6:0. Теннисная баранка! 28.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
19:00 Эрлинг Холанд: «Боруссия» была главным вариантом с самого начала
18:58 Футбол «Челси» в концовке матча вырвал победу у «Арсенала», забив дважды за четыре минуты
18:57 Футбол «Ренн» надеется арендовать Усмана Дембеле у «Барселоны»
18:47 Футбол «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Стартовые составы
18:38 Футбол Де Росси может вернуться в «Рому»
18:22 Теннис Серена Уильямс – спортсменка десятилетия по версии Associated Press
18:22 Футбол Спортдиректор «Боруссии»: Холанд обладает голевым инстинктом и впечатляющей скоростью
18:17 Хоккей Сергей Светлов: Были хорошие моменты, но что-то у нас хромает реализация
18:05 Хоккей Александр Гулявцев: Обе команды выходили играть на победу, сегодня эту победу одержали мы
18:02 Футбол Холанд, получивший предложения от «Ювентуса» и «МЮ», перешел в дортмундскую «Боруссию» (фото)
17:46 Хоккей Магнитогорский «Металлург» по буллитам обыграл московское «Динамо»
17:44 Футбол СМИ: Леонардо на протяжении часа уговаривал Клоппа возглавить «ПСЖ»
17:27 Футбол «Рейнджерс» впервые в нынешнем сезоне обыграл «Селтик»
17:10 Футбол Касильяс, ван Дейк и Хави вошли в команду десятилетия по версии France Football
17:09 ММА Федор Емельяненко: Бой остановили вовремя, я мог жестко добить «Рэмпейджа»
16:50 Футбол Трансфер Видаля в «Интер» может сорваться
16:43 Футбол «Ювентус» хочет заполучить Хюсая и предложил «Наполи» обмен
16:36 Футбол «Динамо-Брест» о возможном назначении Кононова: Очередная утка
16:18 Футбол «Арсенал» – «Челси». Стартовые составы команд на лондонское дерби
16:13 Хоккей «Барыс» дома обыграл «Автомобилист», прервав серию из трех поражений
В квартире "лубянского стрелка" нашли схемы с планами
Названа предварительная причина падения гимнастки во Владивостокском цирке
Референдум I-II класса опасности
Будьте осторожны: в Хабаровском крае перед Новым годом пройдёт сильный снег
Итоги недели: предновогодняя суета, диссертационный скандал и пожар в кафе
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика