Крис Уайлдер: Все мы совершаем ошибки, и считаю, что арбитр тоже допустил одну Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер прокомментировал момент с первым голом «Манчестер Сити» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

- Еще раз у нас отменили гол после просмотра VAR. Это уже восьмой или девятый за эту неделю - это не та ситуация, которая помогает игре. Но я оставлю это для обсуждения остальным, потому что я уже сказал слишком много.

Все мы совершаем ошибки, и я считаю, что арбитр тоже допустил одну. Все произошло быстро, и думаю, его коллеги могли бы немного ему помочь.

Мы говорим о новом правиле, которое обязывает рефери останавить игру, когда его касается мяч. Если он помешал нам, он должен был принять разумное решение. Если бы он его принял, не думаю, что кто-то обсуждал бы это, - цитирует Уайлдера BBC.

Напомним, что на 52-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил гол, завершив атаку, которая началась после того, как арбитр прервал передачу полузащитника «Шеффилд Юнайтед» Оливера Норвуда.

Добавим, что после этой игры «Шеффилд Юнайтед» , имея в активе 29 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отметим, что до визита в Манчестер команда Уайлдера в четырех предыдущих турах ни разу не проиграли, одержав три победы и один раз сыграв вничью.