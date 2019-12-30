16-летний вратарь Тороп подписал новый контракт с ЦСКА Соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Загрузка... Столичный ЦСКА продлил контракт с вратарем Владиславом Торопом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 🖊 Владислав Тороп подписал новый контракт с #ЦСКА https://t.co/2rkdbmZzZ9 pic.twitter.com/8MtUrgBl8J — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 декабря 2019 г. В текущем сезоне Тороп сыграл семь матчей в рамках молодежного первенства, в которых пропустил 10 голов.