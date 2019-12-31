«Ювентус» опередил «Интер» в борьбе за полузащитника «Аталанты» Кулушевски Об этом сообщается на сайте итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

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Хавбек «Пармы» Деян Кулушевски, принадлежащий «Аталанте», может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, он получил предложения от «Ювентуса» и миланского «Интера». Отмечается, что туринский клуб опередил «нерадзурри», предложив футболисту соглашение на пять лет с зарплатой в два млн евро за сезон, и тот ответил согласием.

Сейчас чемпион Италии обсуждает этот вопрос с руководством «Аталанты». Ожидается, что сумма сделки составит 35 млн евро. Также сообщается, что если «Парма» найдет ему замену, то игрок отправится в «старую синьору» этой зимой. В противном случае, его переход состоится летом, хотя, ради сделки в ближайшее время «Юве» готов отдать Парме Марко Пьяцу.

Кулушевски в текущем сезоне провел 19 матчей, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Его контракт в силе до 30 июня 2020 года, а трансферный лист оценивается в 25 тысяч евро.