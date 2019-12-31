СМИ: Анечелотти хочет пригласить Хамеса в «Эвертон»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может оказаться в чемпионате Англии.
Согласно источнику, новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет видеть колумбийца в мерсисайдском клубе. Отмечается, что сумма сделки может составить более 50 млн евро.
Напомним, именно Анчелотти пригласил Хамеса в «Реал», после чего работал с ним в «Баварии».
В текущем сезоне футболист «сливочных» отыграл 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.
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