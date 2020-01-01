«Челси» готов предложить 20 миллионов фунтов за Чалова Лэмпарду нужен новый форвард в зимнее трансферное окно.

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Форвард ЦСКА Федор Чалов заинтересовал «Челси». Как сообщает The Daily Express, «синие» готовы заплатить за 21-летнего нападающего молодежной сборной России 20 миллионов фунтов.

По информации источника, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард попросил руководство клуба приобрести в зимнее трансферное окно нападающего. И одним из вариантов в списке клуба стал Чалов.

В нынешнем сезоне у форварда армейцев шесть голов и пять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах. Всего за ЦСКА он провел 113 матчей, в которых забил 36 голов и сделал 19 голевых передач.

Также «Челси» отправил запрос на форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера и готов включить нападающего Оливье Жиру в сделку по переходу форварда «Лиона» Муссы Дембеле.

Отметим, что после 20 туров «Челси» набрал 35 очков и занимает четвертое место в премьер-лиге.