Василий Березуцкий: В Казань к Слуцкого не поеду, попробую стать главным тренером Братья Березуцкие входили в тренерский штаб Слуцкого в «Витессе».

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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказался о планах по продолжению тренерской карьеры.

«В Казань к Слуцкому не поедем, – сказал 37-летний Березуцкий в интервью программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер». – Буду ждать лета, когда можно будет поступить на получение лицензии PRO. Если получится, попробую стать главным тренером. Мне кажется, что это гораздо интереснее, чем помощник».

Напомним, братья Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. В январе 2019 года они вошли в штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», в котором проработали до 30 ноября.

Отметим, что 19 декабря «Рубин» объявил о назначении Слуцкого главным тренером.