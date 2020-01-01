Микель Артета: Физические кондиции Озила заметно улучшились, но в одиночку он ничего не сделает «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» в 21-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» высказался об игре полузащитника Месута Озила.

«Месут полностью выкладывается, его физические кондиции заметно улучшились, – приводит The Guardian слова испанца. – Но в одиночку он ничего не сделает. Ему нужны коллективная структура, организация и партнеры. Для лучшего использования своих сильных качеств ему необходимо, чтобы команда играла определенным образом. Именно это мы и пытаемся сделать.

Я ставлю его в состав, если вижу его надлежащее отношение к делу, желание и понимание того, к чему мы стремимся. Если это изменится, он не будет играть».

Напомним, в нынешнем сезоне Озил не забил ни одного гола и сделал две результативные передачи в 13 матчах. После 20 туров «канониры» занимают 12-е место в турнирной таблице.

Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 1 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало игры – 23:00 (мск).