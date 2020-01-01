«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана

Полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат стал игроком «Оренбурга», сообщает официальный сайт российского клуба. Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются.
Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за «Кайрат» с 2014 года. За пять с половиной лет он провел за команду 159 матчей, в которых забил десять голов и сделал 16 результативных передач. Ранее в его карьере были «Астана» и «Актобе». Вместе со столичным клубом в 2014 году он выиграл чемпионат Казахстана.
3 сентября 2015 года Куат дебютировал за национальную команду. На его счету 31 матч, четыре гола и одна результативная передача за сборную Казахстана.
Отметим, что «Оренбург» ушел на зимний перерыв на 14-м месте, набрав 19 очков в 18 матчах.
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