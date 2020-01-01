Мино Райола: Проблема Погба – это «Манчестер Юнайтед» Француз не включен в состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом».

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Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола выступил с критикой в адрес клуба.

«Проблема Погба – это «Манчестер Юнайтед», – приводит The Telegraph слова голландца. – Этот клуб оторван от реальности, там нет спортивного проекта. Я бы никого туда не привел. Там бы испортили карьеры даже (Диего) Марадоны, Пеле и (Паоло) Мальдини. Полю нужны клуб и команда, как было раньше в «Ювентусе».

Отметим, что после слов Райолы «Манчестер Юнайтед» не включил Погба в состав команды на матч 21-го тура премьер-лиги с «Арсеналом». Ранее чемпион мира пропустил субботний матч с «Бернли» (2:0).

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне он провел за команду восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 1 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало игры – 23:00 (мск).