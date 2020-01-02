Кулусевски проходит медосмотр в «Ювентусе» (видео)

Полузащитник «Пармы» Деян Кулусевски прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Ювентусом», сообщает Tuttomercatoweb.
Ранее стало известно о том, что «Ювентус» договорился с «Аталантой», которой принадлежат права на 19-летнего шведа, о трансфере игрока за 35 миллионов евро. В соглашении также прописаны возможные бонусы на сумму десять миллионов евро.
Ожидается, что контракт Кулусевски с «бьянконери» будет рассчитан до 2024 года с зарплатой в четыре миллиона евро в год. При этом до конца сезона полузащитник продолжит выступать за «Парму», в составе которой забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 17 матчах серии A.
Добавим, что в прошлом сезоне Кулусевски провел три матча за «Аталанту».
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