Кулусевски проходит медосмотр в «Ювентусе» (видео) - Советский спорт
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02 января 2020 12:25ФутболЛипкин Антон

Кулусевски проходит медосмотр в «Ювентусе» (видео)

Чемпионы Италии заплатят за 19-летнего шведа 35 миллионов евро.

Полузащитник «Пармы» Деян Кулусевски прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Ювентусом», сообщает Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно о том, что «Ювентус» договорился с «Аталантой», которой принадлежат права на 19-летнего шведа, о трансфере игрока за 35 миллионов евро. В соглашении также прописаны возможные бонусы на сумму десять миллионов евро.

Ожидается, что контракт Кулусевски с «бьянконери» будет рассчитан до 2024 года с зарплатой в четыре миллиона евро в год. При этом до конца сезона полузащитник продолжит выступать за «Парму», в составе которой забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 17 матчах серии A.

Добавим, что в прошлом сезоне Кулусевски провел три матча за «Аталанту».

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