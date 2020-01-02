Нани: Мне нравились вечеринки, но сейчас я стараюсь этого избегать По его словам, в Англии футболисты могли прийти на тренировку в нетрезвом виде.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал о том, как в Манчестере отмечали праздники.

– Не буду лгать, мне нравились вечеринки, но сейчас я стараюсь этого избегать. Для того, чтобы оставаться на высочайшем уровне, нужно отказаться от этого или находить подходящее время. У меня никогда не было проблем. В правильное время, если завтра выходной, я мог повеселиться. Никто в Англии не заботится по этому поводу. В Новый год вы могли прийти на тренировку в нетрезвом виде, тренеру было все равно. Алекс Фергюсон знал, как вести себя с игроками. Было ощущение, что он понимал – это особенный день, я не могу требовать ничего. Мы целый год играем без перерыва. Это была радость, минута расслабления, другой вид тренировок, когда все вокруг дурачатся, – цитирует Нани Tribuna Expresso.

Напомним, что Нани выступал в «Манчестер Юнайтед» в период с 2007 по 2015 год. За это время он принял участие в 230 матчах, забив 40 голов и отдав 73 результативные передачи. Он стал четырехкратным чемпионом Англии и обладателем Лиги чемпионов в 2008 году.