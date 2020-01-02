Мино Райола: В «Барселоне» посчитали, что раз де Йонг перешел, то и де Лигт тоже перейдет Защитник «Аякса» выбрал «Ювентус», а не «Барселону».

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Агент Мино Райола объяснил, почему защитник Маттейс де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус», а не «Барселону».

«Для многих голландцев «Барселона» не иностранный клуб, а голландский, – приводит Marca слова голландца. – Маттейс должен был перейти туда, но этого не произошло.

В «Барселоне» посчитали, что все решено. Он голландец, как и Френки (де Йонг), переходит из «Аякса»… Раз де Йонг перешел, то и он тоже перейдет.

«Барселона» привела неправильные причины, по которым она хочет его подписать. Маттейса не интересуют деньги, он просто хочет играть в футбол».

Напомним, переход 20-летнего де Лигта обошелся «Ювентусу» в 85,5 миллиона евро. В первой половине сезона он провел за команду 17 матчей, в том числе 13 – в серии A и забил один гол.

Отметим, что еще по ходу прошлого сезона «Барселона» договорилась о переходе из «Аякса» полузащитника Френки де Йонга.