Мино Райола: В «Барселоне» посчитали, что раз де Йонг перешел, то и де Лигт тоже перейдет

Агент Мино Райола объяснил, почему защитник Маттейс де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус», а не «Барселону».
«Для многих голландцев «Барселона» не иностранный клуб, а голландский, – приводит Marca слова голландца. – Маттейс должен был перейти туда, но этого не произошло.
В «Барселоне» посчитали, что все решено. Он голландец, как и Френки (де Йонг), переходит из «Аякса»… Раз де Йонг перешел, то и он тоже перейдет.
«Барселона» привела неправильные причины, по которым она хочет его подписать. Маттейса не интересуют деньги, он просто хочет играть в футбол».
Напомним, переход 20-летнего де Лигта обошелся «Ювентусу» в 85,5 миллиона евро. В первой половине сезона он провел за команду 17 матчей, в том числе 13 – в серии A и забил один гол.
Отметим, что еще по ходу прошлого сезона «Барселона» договорилась о переходе из «Аякса» полузащитника Френки де Йонга.