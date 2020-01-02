«Ювентус» собирается продлить контракт с Роналду до 2023 года

«Ювентус» хочет продлить соглашение с одним из лидеров команды – 34-летним нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Отмечается, что агент португальца Жорже Мендеш уже провел переговоры с руководством итальянского клуба в конца декабря. Одним из пунктов в новом контракте будет опция продления соглашения еще на один сезон. При этом зарплата футболиста останется той же – примерно 35 миллионов евро в год.
Напомним, что португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала» за сумму около 115 миллионов евро. За это время он стал чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018). В общей сложности он сыграл в 64 матчах, забив 40 голов и отдав 12 результативных передач.
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий «Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав Бобровский снова запускает пять шайб, но его «Флорида» побеждает Предновогодние похождения россиян в обзоре матчей НХЛ. 30.12.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс