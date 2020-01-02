«Ювентус» собирается продлить контракт с Роналду до 2023 года Действующее соглашение португальца с командой действует до лета 2022-го.

«Ювентус» хочет продлить соглашение с одним из лидеров команды – 34-летним нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что агент португальца Жорже Мендеш уже провел переговоры с руководством итальянского клуба в конца декабря. Одним из пунктов в новом контракте будет опция продления соглашения еще на один сезон. При этом зарплата футболиста останется той же – примерно 35 миллионов евро в год.

Напомним, что португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала» за сумму около 115 миллионов евро. За это время он стал чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018). В общей сложности он сыграл в 64 матчах, забив 40 голов и отдав 12 результативных передач.