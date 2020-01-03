Деян Кулушевски: Мне нравится футбол Сарри - Советский спорт
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03 января 2020 11:01ФутболНечаев Юрий

Деян Кулушевски: Мне нравится футбол Сарри

«Ювентус» приобрел первого футболиста в зимнее трансферное окно.

Шведский полузащитник Деян Кулушевски поделился ожиданиями от работы с главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри.

«С Сарри еще не встречался. Мне нравится его стиль игры, он требует, чтобы футболисты очень быстро передвигали мяч. Надеюсь, тренер меня этому научит», - приводит слова футболиста пресс-служба туринского клуба.

Напомним, вчера 19-летний полузащитник «Пармы» Кулушевски, права на которого принадлежали «Аталанте», перешел в «Ювентус». Вторую половину этого сезона игрок проведет в «Парме», а уже летом присоединится к «Ювентусу».

В текущем сезоне Кулушевски провел 19 матчей за «Парму», забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его команда занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 25 очков после 17 туров.

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