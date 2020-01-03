Джорджевич пропустит первый сбор «Локомотива» в Испании - Советский спорт
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03 января 2020 13:59ФутболНечаев Юрий

Джорджевич пропустит первый сбор «Локомотива» в Испании

Команды РПЛ начинают подготовку ко второй части сезона.

Нападающий столичного «Локомотива» Лука Джорджевич пропустит первый сбор команды.

«Восстановление Луки проходит по плану. На первый сбор в Испанию с «Локомотивом» он не полетит. Лука присоединится к команде на вторых сборах», - сказал агент футболиста Игорь Глушевич в беседе со Sport24.ru.

Первый сбор в Испании «Локомотив» проведет с 14 по 27 января, а 31 января команда отправится в Катар, где пробудет до 10 февраля.

Джорджевич перешел в «Локомотив» в августе 2019 года из «Зенита». В текущем сезоне он провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Нападающий получил травму колена 18 октября в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 туров команда набрала 34 очка. 29 февраля команда Юрия Семина сыграет в гостях против «Зенита».

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