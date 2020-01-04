«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии

Матч 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» завершился вничью 0:0.
Гости за всю игру ни разу не попали в створ ворота соперника, предприняв 12 попыток. «Волки» с таким общим количеством ударов лишь дважды заставили потрудиться голкипера манкунианцев Серхио Ромеро.
Теперь по регламенту турнира для определения участника следующего раунда понадобится переигровка на поле «Юнайтед». Матч на «Олд Траффорд» состоится либо 14-го, либо 15 января.
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