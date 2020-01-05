Калинич отказался перейти в «Ньюкасл»

Нападающий «Ромы» Никола Калинич, арендованный у мадридского «Атлетико» до конца этого сезона, отказался от перехода в «Ньюкасл».
По информации Tuttomercatoweb, 32-летний форвард намерен продолжить выступления в римской команде и бороться за место в основном составе.
Также в услугах хорватского футболиста заинтересована «Фиорентина», за которую он выступал в период с 2015 по 2017 год – на его счету 33 гола в 84 матчах за «фиалок». За национальную сборную Калинич сыграл в 42 встречах и отметился 15 забитыми мячами.
Отметим, что в этом сезоне он принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отметился.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8,5 миллионов евро.
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