Калинич отказался перейти в «Ньюкасл» Хорватский форвард намерен остаться в Италии.

Нападающий «Ромы» Никола Калинич, арендованный у мадридского «Атлетико» до конца этого сезона, отказался от перехода в «Ньюкасл».

По информации Tuttomercatoweb, 32-летний форвард намерен продолжить выступления в римской команде и бороться за место в основном составе.

Также в услугах хорватского футболиста заинтересована «Фиорентина», за которую он выступал в период с 2015 по 2017 год – на его счету 33 гола в 84 матчах за «фиалок». За национальную сборную Калинич сыграл в 42 встречах и отметился 15 забитыми мячами.

Отметим, что в этом сезоне он принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8,5 миллионов евро.