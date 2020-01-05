Родригес не перейдет в ПСВ - Советский спорт
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05 января 2020 11:10ФутболКорегин Владислав

Родригес не перейдет в ПСВ

В этом сезоне швейцарец потерял место в стартовом составе «Милана».

Фланговый защитник «Милана» Рикардо Родригес отклонил предложение о переходе в ПСВ, сообщает Николо Скира в своем аккаунте в Twitter.

Голландский клуб хотел подписать 27-летнего швейцарца в зимнее трансферное окно, но футболист ответил отказом. Он хотел бы продолжить карьеру в «Наполи». Напомним, что неаполитанский клуб возглавляет бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, при котором Родригес был игроком основы.

Отметим, что Родригес перешел в «Милан» летом 2017 года из «Вольфсбурга» за 15 миллионов евро, подписав контракт до лета 2021 года. За это время он сыграл в 93 матчах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. В составе сборной Швейцарии он принял участие в 71 матче (восемь голов).

В текущем сезоне защитник сыграл лишь в пяти матчах чемпионата Италии, проиграв конкуренцию в составе Тео Эрнандесу. Его команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в 10 миллионов евро.

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