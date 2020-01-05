Джузеппе Якини: Матч против «Болоньи» станет отличной проверкой для нас Его команда занимает 15-е место в чемпионате Италии.

Тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини, возглавивший «фиалок» в конце декабря, во время предматчевой пресс-конференции рассказал о том, какой он видит свою команду в будущем.

– Для меня всегда было важна поддержка болельщиков. А чтобы ее добиться, нам всем надо доказать, что мы всеми силами стараемся побеждать. Игроки меня понимают, и когда мне говорят, что на тренировках мы стали работать напряженнее, я отвечаю, что теперь это для нас обычный уровень. Чтобы побеждать, команда должна забивать. Чтобы забивать – надо играть в атакующий футбол. Поединок против «Болоньи» станет отличной проверкой тому, что нам уже удалось сделать, и наверняка укажет на то, над чем еще предстоит поработать, – цитирует Якини официальный сайт клуба.

Отметим, что матч 18-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Фиорентиной» состоится в понедельник, 6 января. Начало в 14:30 по московскому времени.