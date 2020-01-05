Стефано Пиоли: Ибрагимович привнесет в команду энтузиазм «Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился своими впечатлениями от работы с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

– Ибрагимович – невероятный игрок. Он обладает харизмой, он никогда не переставал совершенствоваться. Он привнесет в команду энтузиазм, опыт и огромное желание. Клуб и руководство предоставили мне большой подарок, теперь мы должны использовать Ибру правильным образом, – приводит слова Пиоли портал Football Italia.

Напомним, что 27 декабря «россонери» объявили о возвращении форварда команду. Соглашение будет рассчитано до конца сезона с возможностью автоматического продления, если он проведет 50% матчей или более.

После 17 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. Завтра команда сыграет дома против «Сампдории». Начало встречи – в 17.00 по московскому времени.