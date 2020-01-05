Хамес может стать игроком «Эвертона»

28-летний полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес может переехать в Англию.
Как утверждает The Mirror, новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти лично заинтересован в приглашении футболиста в свою команду. Речь идет об аренде до конца сезона.
Напомним, что ранее Родригес играл под руководством Анчелотти в «Баварии» в 2017 году. Летом 2019-го колумбиец вернулся в мадридский клуб, сыграв в девяти матчах – на его счету гол и результативная передача.
Всего в своей карьере Родригес принял участие в 383 встречах, забил 104 мяча и отдал 124 ассиста.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.
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