«Лацио» на выезде обыграл «Брешию», одержав девятую победу кряду

Матч 18-го тура чемпионата итальянской серии А «Брешиа» – «Лацио» завершился со счетом 1:2.
На 18-й минуте счет открыл нападающий хозяев Марио Балотелли, но на 42-й гости из Рима отыгрались – Чиро Иммобиле реализовал пенальти, который заработал Фелипе Кайседо. Стоит отметить, что за нарушение в штрафной против эквадорского форварда «Лацио» второе предупреждение получил защитник Андреа Чистана, и «Брешиа» с 40-й минуты играла вдесятером. Победный гол пара форвардов римлян организовала на первой добавленной минуте второго тайма – Кайседо пасовал, а Иммобиле забивал.
Нападающий «Лацио» Иммобиле возглавляет список лучших бомбардиров серии А. На его счету 19 голов в 17 матчах. При этом он реализовал семь 11-метровых.
«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице, одержав девять побед подряд. Команда Симоне Индзаги набрала 39 очков в 17 матчах и на три очка отстает от пары лидеров «Интера» и «Ювентуса».
«Брешиа» находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 14 очками после 18 игр.
11 января «Лацио» примет в Риме «Наполи». «Брешиа» 12 января сыграет в гостях с «Сампдорией».
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