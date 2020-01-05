«Челси» обыграл «Ноттингем Форест» в Кубке Англии, «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Мидлсбро» Лондонские клубы стартовали в старейшем футбольном турнире.

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В Англии завершились очередные матчи 1/32 финала национального Кубка. «Челси» со счетом 2:0 обыграл «Ноттингем Форест», а в игре «Мидлсбро» – «Тоттенхэм» была зафиксирована ничья – 1:1.

В матче «Челси» – «Ноттингем Форест» хозяева оба гола забили еще в первом тайме. На 6-й минуте отличился Каллум Хадсон-Одои, а на 33-й ворота представителя чемпионшипа поразил Росс Баркли.

«Челси» вышел в 1/16 финала. Своего соперника по следующему раунду команда Фрэнка Лэмпарда узнает по результатам жеребьевки, которая состоится завтра 6 января.

В параллельной встрече «Тоттенхэму» пришлось спасаться от поражения, сражаясь с представителем второго дивизиона. «Мидлсбро» в матче против команды Жозе Моуринью открыл счет на 50-й минуте стараниями Эшли Флетчера, а на 61-й бразильский хавбек «шпор» Лукас Моура восстановил равновесие. Счет 1:1 стал итоговым.

14 или 15 января «Мидлсбро» и «Тоттенхэм» проведут переигровку на поле лондонцев.