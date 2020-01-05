«Ливерпуль» выбил «Эвертон» из Кубка Англии Ливерпульское дерби состоялась в рамках 1/32 финала.

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В матче третьего раунда основной сетки Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 1:0. Для обоих клубов АПЛ эта встреча была первой в турнире.

Единственный гол в матче на «Энфилд Роуд» забил на 72-й минуте 18-летний форвард «Ливерпуля» Кертис Джонс после передачи Дивока Ориги. Прежде Джонс не забивал за главную команду красных, сыграв четыре матча в разных турнирах.

Жеребьевка 1/16 финала состоится завтра 6 января. Матчи следующей стадии Кубка Англии будут сыграны с 24 по 27 января.