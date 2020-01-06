Фрэнк Лэмпард: Жиру может уйти, если это устроит меня, «Челси» и не повредит команде - Советский спорт
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06 января 2020 15:08ФутболЛипкин Антон

Фрэнк Лэмпард: Жиру может уйти, если это устроит меня, «Челси» и не повредит команде

Француз провел семь матчей в нынешнем сезоне.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о возможном уходе из команды форварда Оливье Жиру.

«По Олли пока новостей нет, – приводит Sky Sports слова Лэмпарда. – Но я разговаривал с ним.

Если появится вариант с клубом, куда он сам захочет уйти, при этом это устроит «Челси», меня и не скажется на команде, тогда переход может произойти. Но только, если все эти условия будут выполнены».

Отметим, что ранее «Челси» получил отказ от «Лиона» по переходу форварда Муссы Дембеле за 34 миллиона фунтов. В сделку мог быть включен и Жиру.

В нынешнем сезоне 33-летний француз выходил на поле в семи матчах во всех турнирах и забил один гол. Жиру не попадает в заявку на матчи премьер-лиги с 4 декабря.

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