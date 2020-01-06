Черышев вошел в заявку «Валенсии» на полуфинальный матч Суперкубка Испании

В текущем сезоне россиянин провел за »Валенсию» 14 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
Добавим, что встреча состоится 8 января на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии.
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