Черышев вошел в заявку «Валенсии» на полуфинальный матч Суперкубка Испании Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку команды на полуфинал Суперкубка Испании против «Реала».

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В текущем сезоне россиянин провел за »Валенсию» 14 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Добавим, что встреча состоится 8 января на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии.