Сергей Балахнин: Если «Ростов» хочет бороться за место в ЛЧ, им необходимо усиливаться «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 19 сыгранных туров.

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о том, что необходимо ростовской команде для борьбы за высокие места во второй половине чемпионата России.

– Не совсем понятно, в каком составе команда подойдет ко второй части РПЛ. Вокруг нее ходит много слухов относительно будущего игроков и финансовой ситуации. Поэтому пока сложно что-то говорить. Конечно, если дончане хотят бороться за место в Лиге чемпионов, им необходимо усиливаться. Думаю, все это прекрасно понимают», – цитируют Балахнина «Известия».

Отметим, что «Ростов» проведет зимние сборы в ОАЭ с 11 по 25 января. А с 1 по 9 февраля команда примет участие в «Кубке Матч Премьер» в Дохе. Также участниками турнира станут «Локомотив», «Спартак» и сербский «Партизан».