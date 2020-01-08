Сульшер - о матче против «Манчестер Сити»: «МЮ» показал худшую игру под моим руководством «Манчестер Юнайтед» уступил в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру своей команды против «Манчестер Сити».

«После пропущенного мяча и до конца первого тайма мы показали худшую при мне игру. Прессинг не работал, и мы позволяли им вести игру. Мы опустили головы и принимали неправильные решения. Раньше мы уже проявляли себя, когда проигрывали в первом матче дома, а потом переворачивали ситуацию. »МЮ» должен верить, что может исправить ситуацию», - цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, вчера «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги со счетом 1:3. Все мячи гости забили в первом тайме, в периоде с 17-й по 38-ю минуты. Ответная игра состоится 29 января на поле «Сити».

Во втором полуфинале турнира встретятся «Лестер» и «Астон Вилла».