Сульшер - о матче против «Манчестер Сити»: «МЮ» показал худшую игру под моим руководством - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 января 2020 10:35ФутболНечаев Юрий

Сульшер - о матче против «Манчестер Сити»: «МЮ» показал худшую игру под моим руководством

«Манчестер Юнайтед» уступил в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру своей команды против «Манчестер Сити».

«После пропущенного мяча и до конца первого тайма мы показали худшую при мне игру. Прессинг не работал, и мы позволяли им вести игру. Мы опустили головы и принимали неправильные решения. Раньше мы уже проявляли себя, когда проигрывали в первом матче дома, а потом переворачивали ситуацию. »МЮ» должен верить, что может исправить ситуацию», - цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, вчера «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги со счетом 1:3. Все мячи гости забили в первом тайме, в периоде с 17-й по 38-ю минуты. Ответная игра состоится 29 января на поле «Сити».

Во втором полуфинале турнира встретятся «Лестер» и «Астон Вилла».

Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Германии «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в первом матче КХЛ в 2020 году Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
Почему Россия проиграла МЧМ: хоккей превратился в фигурное катание Причина 1. Хоккей превратился в фигурное катание, а мы не умеем притворяться. 06.01.2020 12:12 Хоккей Славин Виталий
«В матче «Краснодар» – ЦСКА из искры разгорелось пламя, а в роли Ленина мог бы выступить Гинер» Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко подвел итоги первой части чемпионата страны с точки зрения качества работы своих коллег и снова высказался на тему VAR. 31.12.2019 14:00 Футбол Мощенко Захар
Неймар: Мы с Мбаппе, действительно, два больших ребенка Нападающий «ПСЖ» рассказал в интервью France Football, что никуда из Парижа он переезжать не собирается. 28.12.2019 15:30 Футбол Туманов Дмитрий
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
11:31 Теннис Екатерина Александрова: У меня была отличная предсезонка, и сейчас я ощущаю себя очень уверенно
11:17 Футбол Шомуродов может перейти в «Шальке»
11:00 Футбол Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» может быть более чем удовлетворен выездом на «Олд Траффорд»
10:48 Хоккей Александр Овечкин: Без партнеров по команде я бы столько шайб никогда не забросил
10:35 Футбол Сульшер - о матче против «Манчестер Сити»: «МЮ» показал худшую игру под моим руководством
10:20 Хоккей Шестеркин - о дебюте в НХЛ: У меня дрожали руки, я даже не мог пить воду
10:07 Хоккей Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
09:57 Теннис Шарапова получила wild card от организаторов Australian Open
09:49 Теннис Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
09:34 Хоккей «Питтсбург» обыграл «Вегас», Малкин набрал одно очко (видео)
09:21 Хоккей Барбашев забил гол в победной игре «Сент-Луиса» против «Сан-Хосе» (видео)
09:05 Хоккей Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Колорадо» (видео)
08:44 Хоккей Два очка Ковальчука не спасли «Монреаль» от поражение в игре против «Детройта» (видео)
08:31 Хоккей «Тампа» обыграла «Ванкувер», Кучеров набрал два очка (видео)
08:14 Хоккей Овечкин оформил дубль и помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» (видео)
23:52 Хоккей СМИ: Бочаров заменит Самонова в Матче звезд КХЛ
23:48 Футбол Африканская конфедерация футбола в опубликовала символическую сборную по итогам 2019 года
23:43 Футбол Мане признан футболистом года в Африке. Он опередил Салаха и Мареза
23:30 Футбол Защитник дортмундской «Боруссии» Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году
23:12 ММА Российский боец Малыхин подписал контракт с азиатским промоушеном ONE FC
Украинский лайнер со 177 пассажирами и экипажем разбился в Иране. Выживших нет
Более 30 событийных мероприятий пройдут в Железноводске в 2020 году
«Золотой горбыль-2019»: виртуальная премия за самые сомнительные достижения года
«Душить железною рукой». Как Рождество в Омске пережило революцию и 1920-е
Закон нипочем: Громкие дела в Башкирии с явными вопросами к соблюдению норм права
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика