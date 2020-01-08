Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» может быть более чем удовлетворен выездом на «Олд Траффорд» «Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинале Кубка английской лиги.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил команду за игру против «Юнайтед».

«В прошлой игре с «МЮ» («Сити» проиграл дома 1:2 в чемпионате Англии) нам не хватало контроля в тех ситуациях, когда мы теряли мяч. Сегодня у нас с этим обстояло лучше. Мы более чем удовлетворены выездом на «Олд Траффорд» и победой, но нельзя забывать, против какой команды мы играем. «Манчестер Юнайтед» способен на камбэк. Они носят футболки, означающие историю и гордость», - цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, вчера «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги со счетом 1:3. Все мячи гости забили в первом тайме, в период с 17-й по 38-ю минуты. Ответная игра состоится 29 января на поле «Сити».

Во втором полуфинале турнира встретятся «Лестер» и «Астон Вилла».