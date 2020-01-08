Китайский клуб проявляет интерес к Черышеву 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев может продолжить карьеру в Китае.

Об этом в эфире El Chiringuito TV сообщил журналист Хулио Суарес.

«Есть один эксклюзив из «Валенсии». Один из футболистов получит предложение от одного из клубов Китая. Этим футболистом является Денис Черышев», - заявил репортер.

Напомним, Черышев вместе со своим клубом находится в Саудовской Аравии, где сегодня состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Валенсия» - «Реал».

Россиянин перешел в «Валенсию» в августе 2018 года из «Вильярреала». Всего он провел за клуб 63 матча, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

В составе сборной России 29-летний полузащитник сыграл 25 матчей и забил 11 мячей.