Китайский клуб проявляет интерес к Черышеву

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев может продолжить карьеру в Китае.
Об этом в эфире El Chiringuito TV сообщил журналист Хулио Суарес.
«Есть один эксклюзив из «Валенсии». Один из футболистов получит предложение от одного из клубов Китая. Этим футболистом является Денис Черышев», - заявил репортер.
Напомним, Черышев вместе со своим клубом находится в Саудовской Аравии, где сегодня состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Валенсия» - «Реал».
Россиянин перешел в «Валенсию» в августе 2018 года из «Вильярреала». Всего он провел за клуб 63 матча, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач.
В составе сборной России 29-летний полузащитник сыграл 25 матчей и забил 11 мячей.
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