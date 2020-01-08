Источник: «Урал» готов арендовать Жамалетдинова

Форвард «Леха» Тимур Жамалетдинов может досрочно вернуться в московский ЦСКА. Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Урал».
Отмечается, что «Лех» уже сообщил игроку, что готов досрочно вернуть его в стан армейцев, чтобы он мог перейти в команду Дмитрия Парфенова. При этом сообщается, что зимний сбор 22-летний нападающий, скорее всего, начнет в составе «Урала», после чего будет принято окончательное решение.
В текущем сезоне футболист отыграл два матча, не отметившись голевыми действиями. В последний раз он выходил на поле 17 августа 2019 года.
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