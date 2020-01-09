«ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской лиги Мауро Икарди оформил первый хет-трик за французский клуб.

В рамках четвертьфинала Кубка французской лиги «ПСЖ» на своем поле принимал «Сент-Этьен». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 6:1.

В составе парижан хет-трик на свой счет записал Икарди. Еще по разу отличились Неймар и Килиан Мбаппе. Жесси Мулен отправил мяч в собственные ворота. У гостей гол престижа забил Йоан Кабай.

Стоит отметить, что с 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Уэсли Фофана.

Кубок французской лиги. 1/4 финала

«ПСЖ» — «Сент-Этьен» — 6:1 (3:0)

Голы: Икарди, 2, 49, 57. Неймар, 39. Мулен, 44. Мбаппе, 67 — Кабай, 71

Нереализованные пенальти: Кабай, 71.

Удаления: Фофана, 31.