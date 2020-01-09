«Лестер» и «Астон Вилла» не выявили победителя в первом матче полуфинала Кубка английской лиги Игра состоялась в Лестере.

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В первом матче полуфинала Кубка английской лиги «Лестер» на своем поле не смог обыграть «Астон Виллу». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Игрок «Виллы» Фредерик Гильберт открыл счет на 28-й минуте, хозяева отыгрались усилиями Келечи Ихеаначо на 74-й.

Ответная встреча состоится в Бирмингеме 28 января.

Напомним, в другом полуфинале играют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Вчера в первом матче команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу на поле соперника со счетом 3:1.

Кубок английской лиги

Полуфинал

Первый матч

«Лестер» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:1)

Голы: Ихеаначо, 74 — Гильберт, 28.