«Лестер» и «Астон Вилла» не выявили победителя в первом матче полуфинала Кубка английской лиги - Советский спорт
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09 января 2020 06:57ФутболНечаев Юрий

«Лестер» и «Астон Вилла» не выявили победителя в первом матче полуфинала Кубка английской лиги

Игра состоялась в Лестере.

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги «Лестер» на своем поле не смог обыграть «Астон Виллу». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Игрок «Виллы» Фредерик Гильберт открыл счет на 28-й минуте, хозяева отыгрались усилиями Келечи Ихеаначо на 74-й.

Ответная встреча состоится в Бирмингеме 28 января.

Напомним, в другом полуфинале играют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Вчера в первом матче команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу на поле соперника со счетом 3:1.

Кубок английской лиги
Полуфинал
Первый матч

«Лестер» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:1)
Голы: Ихеаначо, 74 — Гильберт, 28.

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