Марко Верратти: В составе «ПСЖ» есть четыре футболиста, входящих в топ-10 лучших игроков в мире Парижане вышли в полуфинал Кубка французской лиги.

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился эмоциями после победы над «Сент-Этьеном».

«Это был наш первый домашний матч в этом году. Очень важная игра, в прошлом году мы выбыли на этом этапе.

Думаю, что нам повезло, что у нас есть четыре игрока, которые входят в топ-10 лучших футболистов в мире. Именно поэтому тренер решил изменить тактическую схему, так как сложно оставить одного из них в запасе», - цитирует Верратти Goal.com.

Напомним, вчера в рамках четвертьфинала Кубка французской лиги «ПСЖ» на своем поле разгромил «Сент-Этьен» со счетом 6:1.

В составе парижан хет-трик на свой счет записал Мауро Икарди. По разу отличились Неймар и Килиан Мбаппе. Еще один мяч игрок гостей Жесси Мулен отправил в собственные ворота.