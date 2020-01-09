Полузащитник «Лейпцига» Демме близок к переходу в «Наполи» 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Полузащитник Диего Демме близок к переходу из «Лейпцига» в «Наполи».

Как сообщил в «Твиттере» журналист Джанлука ди Марцио, 28-летний немецкий футболист уже находится в Риме для прохождения медицинского осмотра.

В текущем сезоне Демме провел за «Лейпциг» 24 матча во всех турнирах и забил один гол. В послужном списке футболиста одна игра в составе сборной Германии.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице. После 18 туров команда набрала 24 очка. 11 января неаполитанцы сыграют в гостях против «Лацио».