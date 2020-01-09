«Барселона» готова расстаться с Умтити 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может покинуть клуб зимой.

Как сообщает Metro, 26-летнего игрока не устраивает сложившаяся ситуация в клубе. В текущем сезоне француз проиграл конкуренцию Жерару Пике и Клеману Лангле и провел за клуб всего семь матчей во всех турнирах.

Ранее интерес к Умтити проявляли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Защитник перешел в «Барсу» в 2016 году из «Лиона». За это время он провел за испанский клуб 105 матчей.