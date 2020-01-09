Аллегри надеется сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед» Итальянский тренер в прошлом году покинул «Ювентус».

Британская газета The Daily Mail утверждает, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Массимилиано Аллегри.

В декабре к 52-летнему итальянскому специалисту обращался «Арсенал» прежде, чем начать переговоры с Микелем Артетой, однако Аллегри отказал «канониром», поскольку ждет, когда станет вакантной должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Нынешний наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер утверждает, что не чувствует опасности увольнения, однако «МЮ» выиграл лишь две из последних шести встреч, а игру в первом матче Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» норвежец назвал «худшей в сезоне».

Другим кандидатом в преемники Сульшера Daily Mail называет аргентинца Маурисио Почеттино, который в ноябре был уволен из «Тоттенхэма».

7 января в первом матче полуфинала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Ответная игра состоится 29 января.

Аллегри работал с «Ювентусом» с 2014 по 2019 годы и выиграл со «Старой синьорой» пять чемпионских титулов кряду. В 2015 и 2017 годы туринцы выходили в финал Лиге чемпионов, но дважды проиграли – соответственно «Барселоне» и мадридскому «Реалу».