Фурса возглавил департамент инспектирования РФС Российский футбольный союз объявил о новых назначениях.

РФС на своем официальном сайте о назначении новых руководителей двух департаментов. Главой департамента судейства стал бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи, а департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса из Санкт-Петербурга.

Сергей Фурса родился 30 июня 1959 года. Начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом.

«Спасибо руководству Российского футбольного союза за проявленное доверие. Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии», – цитирует слова Фурсы официальный сайт РФС.