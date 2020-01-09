Ашот Хачатурянц: У Кашшаи большой опыт, мы нашли профессионального и независимого человека Председатель судейского комитета РФС прокомментировал назначение нового главы судейского департамента.

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На посту руководителя судейского департамента Российского футбольного союза Александра Егорова сменил бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Это назначение прокомментировал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий, – приводит слова Хачатурянца официальный сайт РФС. – Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом. Основные задачи Кашшаи на его посту – управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ».

Кашшаи работал арбитром ФИФА с 2003 по 2019 годы. Высшая точка его судейской карьеры – финал Лиги чемпионов сезона-2010/11 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Также венгр судил матчи финальных турниров ЧМ-2010 и Евро-2012.