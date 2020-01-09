Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии Шкурин подписал контракт с ЦСКА

ПФК ЦСКА официально объявил о трансфере 20-летнего белорусского нападающего Ильи Шкурина. Сегодня лучший бомбардир чемпионата Белоруссии 2019 года поставил заключил контракт с армейцами. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года.
В сезоне-2019 20-летний Шкурин выступал за минский «Энергетик-БГУ». Команда заняла 13-е место в чемпионате Белоруссии, а Илья стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 мячей в 26 встречах.
В декабре форвард белорусской молодежной сборной на правах свободного агента подписал контракт с «Динамо-Брест», однако так и не сыграл за брестский клуб ни одной игры.
Transfermarkt утверждает, что ЦСКА заплатит «Динамо-Брест» 500 тысяч евро.
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Зима-2020 в РПЛ: каникулы лидеров В преддверии массового выхода клубов РПЛ из зимних отпусков завершаем обзор их предстоящих подготовительных мероприятий ко второй части сезона. На сладкое мы оставили пятерку лидеров чемпионата, претендующих (увы, в последний раз для России, видимо, на долгие годы) на три путевки в Лигу чемпионов. 05.01.2020 20:15 Футбол Мощенко Захар Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав «Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России – дефект восприятия Обозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт – стоит в стороне. 07.01.2020 16:00 Хоккей Андронов Алексей Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай 3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь Во второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса. 01.01.2020 20:00 Футбол Мощенко Захар Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий