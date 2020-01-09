Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии Шкурин подписал контракт с ЦСКА Соглашение заключено на четыре с половиной года.

ПФК ЦСКА официально объявил о трансфере 20-летнего белорусского нападающего Ильи Шкурина. Сегодня лучший бомбардир чемпионата Белоруссии 2019 года поставил заключил контракт с армейцами. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года.

В сезоне-2019 20-летний Шкурин выступал за минский «Энергетик-БГУ». Команда заняла 13-е место в чемпионате Белоруссии, а Илья стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 мячей в 26 встречах.

В декабре форвард белорусской молодежной сборной на правах свободного агента подписал контракт с «Динамо-Брест», однако так и не сыграл за брестский клуб ни одной игры.

Transfermarkt утверждает, что ЦСКА заплатит «Динамо-Брест» 500 тысяч евро.