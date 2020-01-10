Жиру согласовал контракт с «Интером», но клубы пока не договорились о компенсации «Нерадзурри» готовы подписать 33-летнего француза на два с половиной сезона.

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«Интер» договорился с представителями форварда «Челси» Оливье Жиру о контракте на два с половиной сезона, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

33-летний француз редко попадает в состав «синих» после назначения главным тренером Фрэнка Лэмпарда. В свою очередь «Интер» рассматривает варианты усиления атаки, а Жиру хорошо знаком с главным тренером команды Антонио Конте, который раньше работал в «Челси».

При этом пока клубы не договорились между собой о размере компенсации за игрока. «Челси» хочет получить за нападающего, чей контракт истекает в июне, восемь-десять миллионов евро, тогда как «Интер» не намерен платить больше пяти миллионов.

Ранее Лэмпард заявил, что «Челси» готов отпустить Жиру, если этот вариант устроит как самого игрока, так и клуб.

В нынешнем сезоне на счету Жиру один гол в семи матчах. С 7 декабря Лэмпард не включает его в заявку команды на матчи премьер-лиги.