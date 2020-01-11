Татаринов вернулся из «Торпедо» в «Урал» Клубы решили прервать аренду форварда.

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Форвард «Торпедо» Евгений Татаринов, выступавший за клуб на правах аренды, возвращается в «Урал», сообщает официальный сайт черно-белых. По взаимному решению сторон действие контракта 20-летнего нападающего с «Торпедо» приостановлено.

Татаринов перешел в «Торпедо» в июле прошлого года. В первой части сезона-2019/2020 он сыграл в ФНЛ в 12 матчах, в которых не забил ни одного гола. При этом форвард ни разу не провел полную игру.

Ранее Татаринов выступал за дубль «Урала» в молодежном первенстве и за «Урал-2» в ПФЛ. За основной состав клуба он провел 26 минут в матче 1/16 финала Кубка России с «Шинником» (0:3) в сезоне-2017/2018.