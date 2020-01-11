Беппе Маротта: Видаль может стать важным игроком для «Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал новость о возможном переходе в команду 32-летнего полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.
– Переход Видаля зависит от многих факторов. Для «Интера» он мог бы стать важным игроком. Положение тренера «Барселоны» находится под угрозой. Если назначат нового, мы не знаем, что может произойти, – цитирует Маротту Sky Sports.
Ранее сообщалось, что миланский клуб договорился с Видалем по поводу деталей будущего контракта – соглашение будет действовать до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Артуро Видаль принял участие в 21 матче за «Барселону», забил шесть голов и отдал один результативный пас.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.
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