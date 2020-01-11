Полузащитник «Фиорентины» интересен «ПСЖ» Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли попал в сферу интересов «ПСЖ». Об этом сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что представители парижского клуба наблюдали за игрой 22-летнего футболиста в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:1) – Кастровилли не отметился результативными действиями и был заменен на 90-й минуте встречи

Напомним, что в октябре прошлого года полузащитник продлил соглашение с «фиалками» до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел 18 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи. Также он дебютировал в составе сборной Италии в рамках квалификации к чемпионату Европы 2020 года против Боснии (3:0).

«Фиорентина» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.