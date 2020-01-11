«Рубин» интересуется капитаном сборной Казахстана Бауыржан Исламхан выступает за «Кайрат» с 2014 года.

Полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает Betting Insider.

С 2014 года 26-летний атакующий полузащитник выступал за «Кайрат» и в завершившемся чемпионате Казахстана забил семь голов и сделал девять результативных передач в 22 матчах. Всего на его счету 56 голов и 56 передач в 197 матчах за клуб.

Отметим, что с 2016 года Исламхан стал выходить с капитанской повязкой в матчах за национальную команду. Всего за сборную Казахстана он сыграл в 40 матчах, забил один гол и сделал семь результативных передач.

В сезоне-2012/2013 Исламхан провел пять матчей в молодежном первенстве за «Кубань».

В премьер-лиге казахстанец не будет считаться легионером в соответствии с проектом приказа Минспорта РФ о спортсменах стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Локомотива».