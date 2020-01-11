«Зениту» интересен Дзадза Контракт 28-летнего форварда истекает летом 2023 года.

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза может стать игроком «Зенита». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Дзадза перешел в туринский клуб летом 2018 году из «Валенсии» за 12 миллионов евро. За это время он принял участие в 50 матчах, забив 10 голов и отдав восемь результативных передач.

Также он выступал за такие команды как «Аталанта», «Сампдорию», «Асколи», «Сассуоло», «Ювентус», «Вест Хэм», «Валенсия». За сборную Италии форвард провел 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

В этом сезоне он сыграл 20 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста. Его команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.